الحكم المحلي تعلن موعد بدء موسم الاصطياف وتحذر المواطنين من السباحة

أعلنت وزارة الحكم المحلي أن موسم الاصطياف يبدأ بصورة رسمية مطلع شهر يونيو، محذرة المواطنين من السباحة حاليا حفاظًا على أرواحهم؛ لعدم استقرار الطقس وكثرة التيارات الهوائية وعدم وجود المُنقِذين البحريين.

وأوضحت الوزارة أن الفترة المسموح بها للسباحة بشكل آمن مع بدء موسم الاصطياف تبدأ من الساعة 8 صباحا وتنتهي الساعة 8 مساءا، مؤكدة أن أي تحذيرات من ارتفاع الموج ووجود خطر للسباحة سيتم الاعلان عنها مسبقا من قبل فرق الانقاذ البحري وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات العملية والتي ستنطلق هذا الاسبوع.

وأشارت الوزارة إلى أن اجراء الاختبارات العملية للمنقذين ستكون بحضور فريق متكامل مشرف من الوزارة، وبالتعاون مع وزارة العمل والدفاع المدني حيث تستمر الامتحانات مدة أربعة أيام موزعة على كافة محافظات قطاع غزة.

ولفتت الحكم المحلي إلى أن البلديات استعدت ورفعت جهوزيتها لاستقبال موسم الاصطياف من خلال صيانه أبراج المراقبة وتوفير بعض الأبراج الغير موجودة

اضافة إلى توفير بعض معدات الإنقاذ البحري من طوافات وصافرات، وتوفير الرايات وأجهزة الصوت.

وأكدت الوزارة أن الهيئات المحلية ستكون مشاركة لها في المتابعة الميدانية والأعمال الإدارية التي تخص الإنقاذ البحري، مبينه أنه يوجد لكل بلدية مسئول للواجهة البحرية ومندوب للانقاذ البحري.

حيث سيكون الامتحان العملي لاختيار 400 متقدم، وسيشمل البلديات الشاطئية ( رفح_ خانيونس _ القرارة_ جباليا_ غزة_ النصيرات_ دير البلح_ الزهراء_ الزوايدة الذين سيستفيدون من مشروع للتشغيل المؤقت وذلك خلال موسم الإصطياف للعام 2023.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل وزارة الحكم المحلي؛ لتوفير فرق الإنقاذ اللازمة للبلديات استعداداً لاستقبال فصل الصيف منذ مطلع شهر يونيو القادم ولتوفير موسم صيفي آمن من الغرق على شاطئ البحر للمواطنين.