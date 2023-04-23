مزهر: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان

حمل ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد الإسلامي فى لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد 23/4/2023م، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة القائد الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 78 على التوالي.

وقال مزهر في تصريح صحفي تعقيباً على رفض محكمة الاحتلال طلب الافراج عن الأسير عدنان:" إننا نحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة القائد الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 78 على التوالي ضد اعتقاله التعسفي بعد رفض المحكمة اليوم طلب الافراج عنه على الرغم من صعوبة وضعه الصحي وقد أغمي على الشيخ خضر مرتين اثناء الجلسة".

وشدد على أن في حركة الجهاد الإسلامي ستتعامل مع استشهاد الشيخ خضر عدنان أنه عملية اغتيال وسترد سرايا القدس وفصائل المقاومة على عملية اغتياله.

وطالب القيادي في الجهاد كافة الوسطاء أن يتحركوا قبل فوات الأوان وأن يضغطوا على العدو الصهيوني من أجل الإفراج عن الشيخ خضر عدنان.

ورفضت محكمة سالم "الإسرائيلية"، اليوم طلب محامي الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ78على التوالي الإفراج عنه بكفالة.

يشار إلى أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال ثلاثة عشر مرة، أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.