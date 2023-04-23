بالفيديو لليوم الثاني على التوالي..الاحتلال يواصل إغلاق أريحا

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد23/4/2023م، إغلاق جميع مداخل أريحا لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية على كافة مداخل أريحا وأعاق حركة المواطنين، فيما شهد المدخل الجنوبي للمدينة صباح اليوم الأحد مواجهات خفيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مركبات المواطنين، ما أوقع العديد من حالات الاختناق.

يشار إلى أن مدينة أريحا تشهد أزمات مرورية على كافة مداخلها نتيجة توافد آلاف المواطنين للمدينة التي تعتبر مصيفا ومكانا ترفيهيا لأهالي الضفة والقدس والداخل المحتل خلال الأعياد، فضلاً عن ازدياد معاناة المدينة والمواطنين القادمين والمغادرين على الجسر حيث تنشط حركة المسافرين خلال الأعياد.