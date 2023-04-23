حكومة الاحتلال تطلب من المحكمة إلغاء الالتماس المقدم لإخلاء "الخان الأحمر"

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الأحد 23/4/2023م " إن الحكومة الإسرائيلية ستطلب اليوم إلغاء الالتماس المقدم لإخلاء الخان الأحمر".

وبحسب القناة الـ12 "الإسرائيلية":" ستطلب حكومة العدو اليوم من المحكمة العليا شطب الالتماس المقدم لإخلاء خان الأحمر، وستبرر ذلك بأن مفاوضات سياسية جارية لإيجاد حل وسط".

وبينت القناة أن الإخلاء في هذا الوقت قد يؤدي إلى تداعيات سياسية ودولية وأمنية في فترة توترات إقليمية.

يشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق أن قرار إخلاء بلدة الخان الأحمر هو قرار حرب ستتصدى له بكل قوة.