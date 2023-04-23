أبو شاهين: مانبذله من دماء وتضحيات اليوم سيأتي للأمة بأعياد انتصارات وفرح وعزة

أقامت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، لقاء معايدة في قاعة نبراس بمدينة صيدا بحضور عضو المكتب السياسي ومسؤول الحركة في لبنان الشيخ علي أبو شاهين وأخوة من قيادة الحركة في الساحة اللبنانية وقيادة وكوادر وأعضاء وأنصار الحركة في منطقة صيدا.

وأشاد أبو شاهين خلال كلمة له بدور الشباب الفلسطيني الذي يواجه العدو الصهيوني يوميا في الضفة والمسجد الاقصى المبارك وعلى مساحة كل فلسطين التاريخية ويقدم التضحيات التي تعرقل مخططات العدو الصهيوني من تنفيد مشاريعه اتجاه المقدسات الاسلامية.

وأضاف أبو شاهين :" أن دور المجاهدين اليوم هو مشاغلة المشروع الصهيوني ومنع استقرار هذا الكيان الغاصب والحؤل دون تنفيد مشاريعه العدوانية بحق شعبنا ومقدساته".

وأكد عضو المكتب السياسي للجهاد أن كل هذه التضحيات والشهادة وبذل الدماء نقدمها في اليوم الحاضر من أجل مستقبل شعبنا وامتنا كي يأتي اليوم الذي نقيم فيه شعائرنا ونحيي أعيادنا بأجواء عزة وحرية وانتصارات، داعيا الى الاستفادة من دروس شهر رمضان والصيام بمزيد من التقرب الى الله وإلى التآخي والتعاون ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي تستهدف قضيتنا المركزية.

وأشار إلى أن ما تقوم به لجنة المؤسسات والعمل الخيري لحركة الجهاد الاسلامي من مشاريع والتي كان من ضمنها موائد الجهاد في شهر رمضان الكريم هو في اطار التوجه الحركي بالتخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ويتأثر فيها اللاجئ الفلسطينى بشكل مباشر.