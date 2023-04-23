الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس في فلسطين لليوم الأحد

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الأحد 23/4/2023م، غائم جزئي ربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الاثنين 24/4/2023م: يكون الجو صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية ، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء: يكون الجو صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.