نتنياهو يوعز بوزرائه أمرًا بخصوص عمليات الاغتيال.. ما هو!

أوعز رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، لوزرائه بعدم الإدلاء بأي تصريحات والمطالبة بتنفيذ أي عمليات اغتيال بحق قادة فلسطينيين.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن نتنياهو يسعى لتمرير ما تسمى بـ "احتفالات الاستقلال" (النكبة الفلسطينية)، بهدوء وبدون أي توتر أمني.

ويدرس المستويين الأمني والسياسي في (إسرائيل)، تغيير المستوى العملياتي لتنفيذ عمليات اغتيال في حال تكررت الهجمات أو نفذت عمليات داخل الكيان خاصة خلال احتفالات "الاستقلال"، وفق القناة، التي أشارت إلى أنه في حال تم تغيير هذه السياسية، فإنه الرسالة الواضحة من خلال ذلك لحركة "حماس" وغيرها أن (تل أبيب)، ستقوم بعمليات اغتيال حتى ولو على حساب جولات تصعيد.