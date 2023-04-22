شاهد: الكشف عن سبب وفاة الفنان السوري محمد قنوع اليوم السبت 22-4-2023

الكشف عن سبب وفاة الفنان السوري محمد قنوع اليوم السبت 22-4-2023 ، وعلى الفور وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة السبب وراء رحيل هذا الممثل الذي عرف في مسلسل باب الحارة بأبو سليم حيث أظهرت محركات البحث لا سيما جوجل قبل قليل وجود آلاف عمليات البحث للتعرف على الإجابة الحقيقية عن سبب وفاته وهو ما ستجدونه في السطور التي تلي هذه المقدمة وهي على النحو التالي:

ما سبب وفاة الفنان محمد قنوع

وبحسب مصادر عائلة فإن سبب وفاة محمد قنوع الفنان السوري عن عمر يناهز (49 عاما) بنوبة قلبية حادة مفاجئة حيث تم نقله إلى المستشفى قبل مفارقة الحياة والانتقال إلى جوار ربه .

أعلنت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق، وفاة الفنان السوري محمد قنوع، وكتبت النقابة عبر صفحتها على موقع فيسبوك: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان محمد قنوع، إنا لله وإنا إليه راجعون». pic.twitter.com/ySPf1KxkcK — R.D🇱🇧 (@Rody_hak2003) April 22, 2023

موعد دفن الفنان محمد قنوع

وحتى كتابة هذه المقالة على يد فريق الموقع لم يتم تحدد موعد مراسم دفن وتشييع جنازة الفنان السوري محمد قنوع لكنه من المتوقع ان تكون خلال الساعات المقبلة القليلة .

وفاة الفنان السوري محمد قنوع

خليل علق : "الله يرحمه برحمة ويدخله فسيح جناته يا رب ويرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين، سبحان الله بعد كل جزء من باب الحارة يتوفى واحد … من اجمل المسلسلات ".

فادي علق على وفاة الفنان السوري محمد قنوع : "اللهم ارحمه رحمة واسعة واغفر له ونقه من الذنوب والخطايا وأسكنه فسيح جناتك ، واربط على قلوب أهله وذويه وألهمهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

عبد الله علق: "الله صدمة كبيره وخسارة عظيمة للفن السوري ! باخر كم سنه خسرت الدراما السورية اعمدة مهمة ومحمد قنوع من اعمدة الفن السوري وفنان له بصمته الله يرحمه ويدخله فسيح جناته ".

خليل علق : " وبتجيك الغصة بنص الفرحة بتقلك الحياة ما عندها استثناءات وقت بدها توجعك بتوجعك بنص العيد الله يرحموا " .

طبيعة مرض الفنان محمد قنوع

محمد قنوع ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي حدثنا بها حول سبب وفاة محمد قنوع وموعد الدف وطبيعة المرض وضعنا لكم معلومات عامة عنه وهو من مواليد 26 سبتمبر 1973 (العمر 49 سنة) في دمشق سوريا .

كما ويعد هذه الفنان الشهير ، ممثل مسرح وتلفزيون سوري، انضم إلى نقابة الفنانين السوريين في 3 مارس 1998.