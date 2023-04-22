فيديو - طبيعة مرض الفنان السوري محمد قنوع المشهور بأبو سليم في باب الحارة | سبب الوفاة

طبيعة مرض الفنان السوري محمد قنوع المشهور بأبو سليم في باب الحارة ، حيث أعلنت وسائل إعلام سورية اليوم السبت 22-4-2023 عن وفاة الفنان محمد قنوع فيما بدأت جميع مواقع التواصل الاجتماعي كافة منها تويتر والفيسبوك في الحديث عن هذا الخبر الذي تصدر قائمة التريند فيما ترحم عليه المتابعين واصدقاءه سائلين المولى عزوجل بان يتغمده بواسع رحمته وفيما يلي باقي التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع التي عدها لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري وهو على النحو التالي:

طبيعة مرض محمد قنوع الفنان السوري

وبحسب مصادر عائلة فإن سبب وفاة محمد قنوع الفنان السوري عن عمر يناهز (49 عاما) بنوبة قلبية حادة مفاجئة حيث تم نقله إلى المستشفى قبل مفارقة الحياة والانتقال إلى جوار ربه .

موعد دفن الفنان محمد قنوع

وحتى كتابة هذه المقالة على يد فريق الموقع لم يتم تحدد موعد مراسم دفن وتشييع جنازة الفنان السوري محمد قنوع لكنه من المتوقع ان تكون خلال الساعات المقبلة القليلة .

سبب وفاة الفنان محمد قنوع

وفاة الفنان السوري محمد قنوع

خليل علق : "الله يرحمه برحمة ويدخله فسيح جناته يا رب ويرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين، سبحان الله بعد كل جزء من باب الحارة يتوفى واحد … من اجمل المسلسلات ".

فادي علق على وفاة الفنان السوري محمد قنوع : "اللهم ارحمه رحمة واسعة واغفر له ونقه من الذنوب والخطايا وأسكنه فسيح جناتك ، واربط على قلوب أهله وذويه وألهمهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وفاة الممثل الفنان السوري محمد قنوع⁩ عن عمر يناهز 49 عاماً إثر نوبة قلبية مساء اليوم pic.twitter.com/T1ooA7Zfp9 — صحيفة السهم (@alsahamcom) April 22, 2023

عبد الله علق: "الله صدمة كبيره وخسارة عظيمة للفن السوري ! باخر كم سنه خسرت الدراما السورية اعمدة مهمة ومحمد قنوع من اعمدة الفن السوري وفنان له بصمته الله يرحمه ويدخله فسيح جناته ".

خليل علق : " وبتجيك الغصة بنص الفرحة بتقلك الحياة ما عندها استثناءات وقت بدها توجعك بتوجعك بنص العيد الله يرحموا " .

محمد قنوع ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي حدثنا بها حول سبب وفاة محمد قنوع وموعد الدف وطبيعة المرض وضعنا لكم معلومات عامة عنه وهو من مواليد 26 سبتمبر 1973 (العمر 49 سنة) في دمشق سوريا .

كما ويعد هذه الفنان الشهير ، ممثل مسرح وتلفزيون سوري، انضم إلى نقابة الفنانين السوريين في 3 مارس 1998.