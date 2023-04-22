صور- ما سبب وفاة محمد قنوع الفنان السوري بباب الحارة وموعد الدفن

سبب وفاة محمد قنوع الفنان السوري بباب الحارة وموعد الدفن ، وفي هذه الأوقات يبحث ما يزيد عن عشرة آلاف شخص في مختلف انحاء دول المنطقة العربية عبر محرك جوجل الشهير وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي نوضح من خلالها الإجابة عن هذا التساؤل فيما خيم الخزن على افراد عائلته واصدقاءه ومتابعيه لرحيله .

وفي هذه السطور التي نتناول فيها عن سبب وفاة محمد قنوع الفنان السوري بباب الحارة وموعد الدفن وضعنا لكم إلى جانب ذلك معلومات عامة عن هذا الفنان المشهور في أروقة الفن السوري وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في المتابعة .

سبب وفاة محمد قنوع الفنان السوري

وبحسب مصادر عائلة فإن سبب وفاة محمد قنوع الفنان السوري عن عمر يناهز (49 عاما) بنوبة قلبية حادة مفاجئة حيث تم نقله إلى المستشفى قبل مفارقة الحياة والانتقال إلى جوار ربه .

موعد دفن الفنان محمد قنوع

وحتى كتابة هذه المقالة على يد فريق الموقع لم يتم تحدد موعد مراسم دفن وتشييع جنازة الفنان السوري محمد قنوع لكنه من المتوقع ان تكون خلال الساعات المقبلة القليلة .

وفاة الفنان السوري محمد قنوع

خليل علق : "الله يرحمه برحمة ويدخله فسيح جناته يا رب ويرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين، سبحان الله بعد كل جزء من باب الحارة يتوفى واحد … من اجمل المسلسلات ".

فادي علق على وفاة الفنان السوري محمد قنوع : "اللهم ارحمه رحمة واسعة واغفر له ونقه من الذنوب والخطايا وأسكنه فسيح جناتك ، واربط على قلوب أهله وذويه وألهمهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

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وفاة الفنان السوري "محمد قنوع" عن عمر يناهز 49 عام بجلطة قلبية pic.twitter.com/aucthj2jTp — إجازة (@KSAEJ3) April 22, 2023

عبد الله علق: "الله صدمة كبيره وخسارة عظيمة للفن السوري ! باخر كم سنه خسرت الدراما السورية اعمدة مهمة ومحمد قنوع من اعمدة الفن السوري وفنان له بصمته الله يرحمه ويدخله فسيح جناته ".

من هو محمد قنوع ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي حدثنا بها حول سبب وفاة محمد قنوع وموعد الدفن وضعنا لكم معلومات عامة عنه وهو من مواليد 26 سبتمبر 1973 (العمر 49 سنة) في دمشق سوريا .

كما ويعد هذه الفنان الشهير ، ممثل مسرح وتلفزيون سوري، انضم إلى نقابة الفنانين السوريين في 3 مارس 1998.