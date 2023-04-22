رفح : قيادة "الجهاد" تزور عوائل الشهداء القادة بمعركة "وحدة الساحات" لتهنئتهم بالعيد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:23 م
22 ابريل 2023
رفح : قيادة "الجهاد" تزور عوائل الشهداء القادة بمعركة "وحدة الساحات" لتهنئتهم بالعيد
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زار وفد من قيادة وكوادر حركة الجهاد الاسلامي في رفح عصر اليوم السبت ، عوائل الشهداء القادة الذين ارتقوا في معركة "وحدة الساحات" لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وشملت الزيارة كلاً من عائلة الشهيد المجاهد القائد خالد منصور وعائلة الشهيد القائد رأفت الزاملي، وعائلة الشهيد القائد زياد المدلل.

وخلال، كلمة أثنت قيادة الحركة على مناقب الشهداء القادة، مؤكدة أن رحيلهم ترك فراغاً وغصة في القلب، ولكن الإيمان بقضاء الله وقدره فوق كل شيء.

ورحبت عوائل الشهداء بالوفد الزائر المهنئين لهم بعيد الفطر المبارك، معبرين عن تقديرهم وسرورهم بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تحقيق الألفة والمحبة، وتعزيز الجانب الاجتماعي والتي تزيد من صبرهم وثباتهم على طريق الجهاد والمقاومة.

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