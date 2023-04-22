الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء الرياضي بث مباشر HD بدون تقطيع اليوم السبت 22-4-2023

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء الرياضي بث مباشر بجودة HD بدون تقطيع اليوم السبت 22-4-2023 ، وتأتي ضمن منافسات ربع نهائي (مباراة ذهاب) من دوري أبطال أفريقيا حيث يتحمس الالاف من المتابعين في جمهورية مصر العربية وأيضا في بلدن عربية أخرى من أجل الوصول إلى رابط المشاهدة وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي نوضح من خلالها كافة التفاصيل بخصوص هذا الماتش الذي يذاع على العديد من المواقع الالكترونية.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء الرياضي اليوم السبت 22-4-2023

وعبر هذا الرابط هنـــــــــــا يمكن لكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء الرياضي بجودة عالية HD وبدون تقطيع ، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين المحلي .

بث مباشر ماتش الاهلي والرجاء الرياضي

وفي هذه السطور وضعنا لكم تشكيلة فريق الأهلي المصري التي سيلعب بها أمام نظيره الرجاء الرياضي وهو على النحو التالي: إذ يأتي في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

ثانيا: في خط الدفاع يضم كل من: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، علي معلول.

ثالثا: في خط الوسط يضم كل من : عمرو السولية، حمدي فتحي، مروان عطية.

رابعا: في خط الهجوم يضم كل من: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.

بإذن الله نشوف 60 ألف في ستاد القاهرة الدولي يوم السبت 22 أبريل في مباراة الأهلي 🦅 والرجاء الرياضي المغربي 🇲🇦 🤲🏻 pic.twitter.com/dMs5gQfeQS — Mohammed saied (@saiedahly) April 13, 2023

مشاهدة الأهلي والرجاء الرياضي اون تايم سبورت

وفي هذه السطور التي جاءت بعد ان تعرفتم على رابط المشاهدة وضعنا لكم تردد قناة أون تايم سبورت 1 ، من أجل ضبطه على شاشة التلفاز لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء الرياضي بث مباشر وهو التالي: التردد 11681، ومعامل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4ن وعبر الاستقطاب الافقي.

كما ونواصل معكم وضع تردد قناة أون تايم سبورت 2، وهو على النحو التالي" التردد 10853، ومعامل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، عبر الاستقطاب الافقي.

وأخير مع تردد قناة أون تايم سبورت 3 من أجل مشاهدة ماتش الأهلي والرجاء الرياضي بث مباشر وهو ، التردد 12303، ومعامل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وعبر الاستقطاب الافقي.

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء الرياضي بث مباشر بجودة HD بدون تقطيع اليوم السبت 22-4- 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .