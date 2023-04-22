بالفيديو آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

تظاهر آلاف المستوطنين، مساء السبت، في المدن الإسرائيلية الكبرى ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب الاعلام العبري، فإن عشرات الآلاف من "الإسرائيليين" تظاهروا للأسبوع الـ16 على التوالي.

وأشار إلى المدن التي يتظاهروا بها، وهي: (تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس المحتلة، ونتانيا وأسدود وهرتسليا وروش هعين وبيت شيمش وكفار سابا وبات يام).

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ورغم إعلان نتنياهو عن تعليق التصويت على التعديلات في "الكنيست" الإسرائيلية، تحت وطأة تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء خطة إضعاف القضاء كليا.