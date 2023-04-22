ضابط إسرائيلي: تضربنا مع الأمريكيين على ضرب المنشآت النووية الإيرانية

أكد العميد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، جلعاد كينان، السبت، أن جيش الاحتلال تدرب مع تشكيلات جوية أمريكية على ضرب المنشآت النووية الإيرانية، ملمحًا أنه بات ضربها أقرب من أي وقت مضى، موضحًا أن "لدى الجيش خطط معدة لمهاجمة ايران".

وقال كينان وهو قائد قاعدة "نفاتيم" الجوية، في حديث مع موقع واللا العبري: إن "ضرب المنشآت النووية الإيرانية ستؤلم الإيرانيين والإسرائيليين على حد سواء"، في إشارة منه إلى قوة الرد الإيراني على استهداف المنشآت إن حصلت.

وتابع الضباط "الإسرائيلي": "لا يُعتقد بأن الأمور بخصوص ضربة عسكرية لإيران قد وصلت نقطة اللا عودة وأنها ليست على بعد فترة قصيرة جداً من الانفجار"، وفق قوله.