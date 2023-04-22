مباشر: ضبط تردد قناة الجزيرة الإخبارية 2023 HD || نقل احداث السودان لحظة بلحظة

ضبط تردد قناة الجزيرة الإخبارية بث مباشر 2023 بجودة HD لمتابعة أخبار السودان لحظة بلحظة ، ويبحث ما يقرب خمسة آلاف شخص في السودان وأيضا في دول عربية أخرى على محرك جوجل الشهير من أجل الوصول إلى خطوات تنزيل تردد قناة الجزيرة التي تتميز في تخصيص مساحة إعلامية في نقل الاحداث في هذه البلاد بصورة بث مباشر من خلال مراسليها وأيضا في استضافة محللين وخبراء للحديث عما يجري من تطورات وسيناريوهات حول الحدث ومن أجل الاطلاع أكثر لابد من المتابعين في الاستمرار بقراءة باقي السطور التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري .

تردد قناة الجزيرة الإخبارية بث مباشر 2023

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم على الفور تردد قناة الجزيرة الإخبارية بحيث تشاهدونها بجودة عالية وبدون تقطيع وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في المتابعة للتعرف عليه .

القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 10971 (V) 27500 – 3/4 SD

نايل سات 12520 (H) 27500 – 5/6 HD

سهيل سات 11604 (H) 27500 – 3/4 SD

سهيل سات 11045 (H) 27500 – 2/3 HD

هوت بيرد 12111 (V) 27500 – 3/4 SD

موقع قناة الجزيرة الالكتروني

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة رابط موقع قناة الجزيرة الالكتروني حيث يمكن لكم الان وبعد الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــا من الاطلاع على جميع الاخبار التي ينشرها .

برنامج قناة الجزيرة الإخبارية 2023

أولا: برنامج الاتجاه المعاكس والذي يقوم بتقديمه المذيع فيصل القاسم.

ثانيا: بلا حدود ويقوم بتقديمه المذيع أحمد منصور.

ثالثا: برنامج أكثر من رأي والذي يقوم بتقديمه سامي حداد.

رابعا: الشريعة والحياة ويقدمه المذيع عثمان.

خامسا: برنامج منبر الجزيرة والذي كانت تقوم بتقديمه المذيعة ليلى الشايب، كما يتم إذاعته حاليًا من خلال المذيع المغربي عبد الرحيم فقراء.

سادسا: تقدم هذه القناة برنامج ما وراء الخبر والذي يتم إذاعته بالتناوب.

سابعا: لقاء خاص.

ثامنا: المحاربون القدامى.

تاسعا: برنامج وجه نظر.

عاشرا: برنامج فلسطين تحت المجهر.

الحادية عشر: مراسلو الجزيرة.

الثانية عشر: برنامج زيارة خاصة.

الثالثة عشر: برنامج دروب.

الرابعة عشر: الجريمة السياسية.

كما ونواصل معكم في تقديم كامل المعلومات الخاصة بهذا الموضوع التي يتمحور حول تردد قناة الجزيرة الإخباري على النايل سات HD وهو .

بث مباشر احداث السودان 2023

ولقد وضعنا لكم رابط قناة الجزيرة الاخبارية بث مباشر من صفتحها على اليوتيوب للاطلاع اولا بأول على اخبار السودان وهو هنــــــــــــا .

ضبط قناة الجزيرة الإخبارية على الرسيفر

ونشير لكم في هذه السطور إلى خطوات ضبط تردد قناة الجزيرة الإخبارية ، وفي الخطوة الأولى ، أولا: يترتب على الشخص أولا بالقيام بالدخول على قائمة القنوات: يمكن الدخول على قائمة القنوات عن طريق الضغط على زر "القائمة" أو "Menu" على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون أو الرسيفر.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، قم باختيار من عملية ضبط التردد قم بالبحث عن خيار "بحث عن قنوات جديدة" أو "Scan for New Channels" والضغط عليه.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، نواصل معكم تقديم كافة الخطوات حول ضبط تردد قناة الجزيرة ، يتم تحديد نوع البحث المطلوب، حيث يمكن اختيار البحث الآلي أو البحث اليدوي، وفي حال تم اختيار البحث اليدوي، يجب إدخال القيم الصحيحة لتردد القناة.

رابعا: ونكمل معكم في هذه المقالة حول ضبط التردد ، وهنا أي بعد الانتهاء من الخطوات السابقة ، يترتب عليكم إدخال تردد الجزيرة الإخبارية الجديد: يتم إدخال تردد الجزيرة الإخبارية الجديد، والذي يعتبر لعام 2023 هو 11200 على القمر الصناعي نايل سات، والاستمرار في الضغط على زر البحث.

خامسا: وفي الخطوة الخامسة ، بعد الانتهاء من البحث عن التردد، يجب حفظ التردد الجديد عن طريق الضغط على زر “حفظ” أو “Save” واختيار اسم القناة في القائمة

سادسا: وفي الخطوة الأخيرة ، يترتب عليكم بعد ذلك أي بعد تطبيق حذافير الخطوة الأخيرة ، الاستمتاع بمشاهدة الجزيرة الإخبارية: بعد القيام بكل هذه الخطوات، يمكن الآن الاستمتاع بالمحتوى الهادف الذي تقدمه القناة.

#تغطية_مباشرة - احتدام المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش في #الخرطوم https://t.co/UAMag6BWGt — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 22, 2023

تردد الجزيرة مباشر على هوت بيرد

وفي هذه الفقرة الأخيرة وضعنا لكم تردد قناة الجزيرة على القمر الصناعي هوت بيرد وهو على النحو التالي :

التردد: 12111 (v)

القمر الصناعي: هوت بيرد

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

وفي نهاية المقالة التي رصدنا حول ضبط تردد قناة الجزيرة الإخبارية بث مباشر 2023 بجودة HD لمتابعة أخبار السودان لحظة بلحظة بأول نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .