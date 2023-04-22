مجلس الأوقاف: تصرفات الاحتلال العدوانية بحق الأقصى وباب الرحمة لن تتحقق

أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، السبت، أن الانتهاكات والتصرفات العدوانية الصارخة التي تقوم بها شرطة الاحتلال بحق المسجد الاقصى المبارك وفي مصلى باب الرحمة على وجه الخصوص لأهداف مبيته "لن تتحقق".

إليك نص بيان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس:

قام مجموعة من افراد شرطة الاحتلال صباح اليوم باقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الاقصى المبارك وقاموا بخلع وتكسير تمديدات الكهرباء داخل المصلى في انتهاك لحرمة المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بطريقة تعبر عن حقد اسود دفين من قبل افراد الشرطة ومسؤوليهم.

ويؤكد مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في القدس أن هذه الانتهاكات والتصرفات العدوانية الصارخة التي تقوم بها شرطة الاحتلال بحق المسجد الاقصى المبارك وفي مصلى باب الرحمة على وجه الخصوص لأهداف مبيته لن تتحقق بإذن الله تعالى.

كما ويؤكد المجلس ان مصلى باب الرحمة هو جزء اصيل من المسجد الاقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونم، هذا المسجد الذي سيبقى مسجدا اسلاميا خالصا بإذن الله تعالى لا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك للمسلمين جميعا.

ويرفض المجلس هذا التدخلات السافرة المستمرة من قبل شرطة الاحتلال وعرقلتها لأعمال اعمار المسجد الاقصى المبارك، وتخريبها المتعمد لما تقوم به دائرة الاوقاف الاسلامية من اعمال صيانه وترميم للمسجد الاقصى المبارك.

"يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" صدق الله العظيم.

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