ما هو فضل صيام الست من شوال 2023 || حكمها

فضل صيام الست من شوال 2023 ، ويبحث ما يزيد عن عشرة آلاف شخص على جوجل الشهير في هذه الأوقات من أجل التعرف على حكم وموعد صيام الست من شوال لنيل عظم اجرها الكبير عند الله عزوجل وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي من خلالها تتعرفون على إجابات هذه التساؤلات الكريمة حيث بدأ الملايين من المسلمين بعد الاحتفال والمعايدة في اليوم الأول من عيد فطر السعيد في الاستعداد من أجل صيام الست من شوال .

وفي مقالات سابقة قام فريق الموقع في نشر تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع كما هو الآن في هذه المقال مع فضل صيام الست من شوال 2023 وبعد هذه المقدمة يترتب على كل زائر في قراءة جميع السطور التي تلي هذه المقدمة وهي على النحو التالي :

حكم صيام الست البيض من شوال

وفي هذه السطور وضعنا لكم إجابة ما حكم صيام الست البيض 2023 ، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة إلى استحباب صيام الأيام البيض ، فيما يلي دعاء .

ما اجر صيام الست البيض

دعاء الست البيض مكتوب

وضمن المعلومات التي حرصنا فيها على موعد وفضل أيام الستة البيض 2023 ، وفيما يلي دعاء يمكن ترتيلها في هذه الأيام المباركة وهي التالي :

أولا: في الدعاء الستة البيض مكتوب ، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أنت تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والأنس يموتون.

ثانيا: في الدعاء الثاني الست البيض مكتوب اللهم أرزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، وأجعل لي نصيبًا من كل خير تنزل فيه بجودك يا اجود الأجودين.

ثالثا: في الدعاء الثالث الستة البيض مكتوب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

رابعا: في الدعاء الرابع الست البيض مكتوب اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار.

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موعد صيام الست البيض من شوال 2023 – 1444

وفي هذه السطور وضعنا لكم الإجابة عن تساؤل الجمهور حول موعد صيام الست البيض من شوال 2023 حيث تتكون أيام الستة البيض التالي.

أولا: اليوم الأول من شوال

ثانيا: اليوم الثاني من شوال

ثالثا: اليوم الثالث من شوال

رابعا: الاثنين من الأسبوع الثاني من شوال

خامسا: الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شوال

سادسا: الأربعاء من الأسبوع الثاني من شوال.

فضل صيام الست من شوال

وفي نهاية هذه المقالة التي عدها فريق الموقع حول فضل صيام الست من شوال 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .