برشلونة يسعى لضم نجم ليفربول الصيف المقبل

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم توصل لاتفاق مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول، لضمه في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إن البرازيلي فيرمينو قرر وضع حد لرحلته في ملعب آنفيلد، بمجرد انتهاء عقده في حزيران/يونيو المقبل، لا سيما بعد تراجع مشاركاته بصفة أساسية مع الريدز".

وكان توج فيرمينو منذ انضمامه لليفربول بألقاب "دوري الأبطال، البريميرليج، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة المحترفين، كأس العالم للأندية".

وتراجعت مشاركات فيرمينو بعد قدوم داروين نونيز وكودي جاكبو للريدز، مما دفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة.

جدير ذكره أنه على مدار 360 مباراة خاضها بقميص ليفربول، سجل النجم البرازيلي 109 أهداف مع الفريق، وقد تعرض صاحب الـ31 عاما لإصابة في أوتار الركبة، ستبعده عن مباريات فريقه الثلاث المقبلة.