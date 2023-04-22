"هاكرز سوداني" يستهدف شركة "إسرائيلية" ومطار "بن غوريون"

استهدف هجوم سايبر شنه "هاكرز سوداني"، صباح يوم السبت 22-4-2023، موقع شركة الكهرباء الصهيونية؛ ما تسبب بتوقف موقعها عن العمل بالإضافة لمطار "بن غوريون".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "إن مجموعة "هاكرز" تُطلق على نفسها "انونيموس السودان" هاجمت موقع الشركة وقامت بإيقافه عن العمل لعدة ساعات".

وبحسب الصحيفة العبرية، ستطاعت مجموعة الهاكرز أيضاً إسقاط موقع مطار اللد "بن غوريون"، وسط محاولات لاستعادته من قبل القائمين عليه.

وذكرت الصحيفة، أن الهجمات الإلكترونية ضد "إسرائيل" تصاعدت بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وشهدت الأيام الأخيرة هجمات سايبر مكثفة من عدة جهات تابعة لمحور المقاومة استهدفت العديد من المواقع التابعة لجهات حكومية ومؤسسات اقتصادية في كيان الاحتلال.