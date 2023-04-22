"الجهاد" تهنئ المحررين بني عودة بالإفراج من سجون السلطة

هنأ وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحررين عمر ومصطفى بني عودة، من بلدة طمون بمحافظة طوباس بحريتهم من سجون السلطة الفلسطينية بعد اعتقال دام عدة أسابيع في "مسلخ أريحا".

وتأتي هذه الزيارة بعد إفراج مخابرات السلطة عن المعتقلين عمر محمد بني عودة (37 عاماً) ومصطفى رشيد بني عودة (25 عاماً)، وهما من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة طوباس.

وقال القيادي المحرر ماهر الأخرس، إن اعتقال أجهزة أمن السلطة لأبنائنا الشرفاء عمل غير مقبول ترفضه كل شرائح أبناء شعبنا الفلسطيني، مطالباً بضرورة التوقف عن هذه الممارسات المرفوضة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من سجونها.

وأكد القيادي الأخرس رفض شعبنا لسياسات التنسيق الأمني التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة والتي تصب في خدمة مصالح الاحتلال وتضييق الخناق على أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يواصلون الوقوف والتصدي لعدوان الاحتلال.

واختتم الأخرس تأكيده على تمسك حركة الجهاد الإسلامي بنهج المقاومة والمواجهة والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، معتبراً أن هذا السبيل الوحيد لدحر الاحتلال وتحرير كل أرض فلسطين من دنس هذا العدو المجرم.

يذكر أن المحرر عمر محمد بني عودة (37 عاماً) تحرر من سجون السلطة بعد اعتقال دام شهراً في مسلخ أريحا، ورفض مخابرات السلطة الإفراج عنه بالرغم من حصوله على أكثر من ٣ قرارات إفراج من المحكمة.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تصعد من حملات الاستدعاء والاعتقال السياسي بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة في خدمة مجانية للاحتلال.