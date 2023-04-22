القائد خامنئي: الشعب الإيراني هزم الأعداء

أكّد مرشد الثورة الإيرانية القائد، علي خامنئي، اليوم السبت 22-4-2023، أنّ الشعب الإيراني هزم الأعداء قبل الآن وسيهزمهم بعد الآن أيضاً.

جاء ذلك خلال خطبة صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم السبت، في طهران، حيث شدّد السيد خامنئي على ضرورة التركيز على حل المشكلات الأساسية وعدم الالتهاء بالهوامش.

وقال القائد خامنئي: "الأعداء فهموا أنهم لن يستطيعوا تحقيق شيء بالقوة العسكرية في مجتمعاتنا وبلداننا، ولجأوا اليوم إلى التضليل".

وشدد، على أنّ الشعب الإيراني اليوم واعٍ وقد أفشل العدو، وسيفشله دوماً، مشيراً إلى الهزيمة العسكرية للأميركيين والأعداء في أفغانستان والعراق.

وأضاف القائد خامنئي: "إنّ الأعداء قد غيروا نمطهم بعد هذه الهزائم، والآن يلجأون إلى تدبير المؤامرات والدسائس وإذلال الشعوب، لمواصلة تنفيذ مؤامراتهم".

جدير ذكره أنه توافد مئات الآلاف من أهالي العاصمة طهران إلى مصلى الإمام الخميني وسط المدينة لإقامة صلاة عيد الفطر بإمامة المرشد الإيراني السيد خامنئي، حيث أقيمت صلاة عيد الفطر اليوم بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب تفشي وباء كورونا.