من هي أكبر أسواق الشاي في العالم؟

يمتلك الشاي، سوقا عالمية تتجاوز إيراداتها السنوية حاجز 240 مليار دولار، وهو المشروب الذي ينتشر في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم.

ووفقاً لبيانات نشرتها منصة "STATISTA" الألمانية، ستبلغ الإيرادات في قطاع الشاي 247.20 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

وأشارت التوقعات إلى أنه سينمو السوق سنويًا بنسبة 4.22%.

أكبر أسواق الشاي في العالم

وعالمياً، يتم تحقيق معظم الإيرادات في الصين بأكثر من 111.8 مليار دولار خلال العام الجاري، إذا يعتبر الشاي مصدر دخل لأكثر من 2 مليون فرد هناك.

وبإجمالي عدد السكان، تم تحقيق إيرادات لكل فرد قدرها 32.18 دولار أمريكي في عام 2023 (نصيب الفرد من مجمل إيرادات الشاي عالميا).

عام 2025، سيعزى 52% من الإنفاق و5% من حجم الاستهلاك في قطاع الشاي إلى الاستهلاك خارج المنزل (كالمطاعم).

في قطاع الشاي، من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 7.44 مليار كيلوغرام بحلول عام 2025؛ ومن المتوقع أن يُظهر سوق قطاع الشاي نموا في الحجم بنسبة 2.5% في عام 2024، مقارنة مه 6.98 مليار متوقعة في 2023.