صحفي "إسرائيلي": تغيير كبير في المجتمع "الإسرائيلي" ونحن في "أزمة ثقة"..!

أشارت وسائل إعلام عبرية، الليلة الماضية، إلى حجم التغيير الكبير في المجتمع الصهيوني على خلفية الاحتجاجات الرافضة للتعديلات القضائية.

وقال مراسل ومحلل الشؤون الحزبية في القناة 12 العبرية عاميت سيجال :"أرى التغيير داخل المجتمع " الإسرائيلي" بأم عيني، حيث اضطررت قبل عام إلى أن أشرح للناس (ما هي المشكلة؟) ، وفي الأشهر الثلاثة الماضية كل شيء أصبح واضح للغاية".

وأضاف سيجال قائلاً: "الأزمة الحالية لم تبدأ الآن، نحن في ذروة أزمة ثقة مستمرة، لا يثق أحدنا بالآخر، لا ثقة بين بعضنا البعض، ولا يثق أحدنا بالمؤسسات ".

جدير ذكره أنه يشهد كيان الاحتلال منذ عدة أشهر مسيرات واحتجاجات واسعة رفضاً للتعديلات القضائية التي تنوي حكومة نتنياهو إقرارها، والتي تقول المعارضة إنها تُضعف المؤسسات الأمنية والمدنية الصهيوينة.