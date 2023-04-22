إيران: سنعاقب أي دولة تمنح "إسرائيل" قاعدة عسكرية على أراضيها

أكد القائد العسكري بمنطقة جنوب شرق إيران العميد أمير غلام عليان، الليلة الماضية، أن طهران ستعاقب أي دولة تمنح كيان الاحتلال الصهيوني قاعدة عسكرية على أراضيها.

وقال عليان في تصريحات صحفية: "العدو لا يجرؤ على وضع الخيار العسكري ضد إيران على الطاولة لعلمه بقدرات إيران العسكرية".

وأضاف القائد العسكري: "إن طهران لا تأخذ تهديدات "تل أبيب" على محمل الجد، لأنهم لا يعتبرون هذا النظام موجوداً".

وبين عليان، بأن السياسة العسكرية الإيرانية تتمتع اليوم بطابع هجومي، وأي دولة تمنح قاعدة عسكرية "لإسرائيل" في أراضيها ستعاقب، موضحاً أن الجيش الإيراني قادر على مواجهة تهديدات الجيش الأمريكي.