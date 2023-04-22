5 إصابات في جريمتي إطلاق نار وطعن بالقدس المحتلة

أُصيب 5 أشخاص، مساء أمس الجمعة، بجراح متفاوتة الخطورة، إثر جريمتي إطلاق نار، وطعن، منفصلتين، وقعتا في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة 3 أشخاص، أحدهم طفل، بجراح متفاوتة الخطورة، إثر تعرّضهم لإطلاق رصاص، خلال شجار نشب في منطقة الثوري في القدس المحتلة.

وذكرت مصادر طبية عبرية، إصابة شخصين، أحدهما في الرابعة والثلاثين من عمره، وآخر في الثامنة والثلاثين، بإصابتين؛ خطيرة ومتوسطة، كما أُصيب طفل في الـ13 من عمره، بجراح طفيفة.

وبحسب المصادر الطبية، تم نقل المصابين إلى مستشفيات؛ "هداسا- عين كارم"، و"هاداسا- هار هتسوفيم" و"شعاري تسيدك" في المدينة المحتلة، لاستكمال تلقّي العلاج.

من جانبها، ذكرت الشرطة الصهيونية، أن عناصرها وصلت إلى المكان، وشرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة.

وقالت شرطة الاحتلال :"إنها ألقت القبض على مشتبه به بالتورط في حادث إطلاق النار". على حد قولها.

وفي الإطار، أُصيب شابان بجراح إثر تعرضهما للطعن في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وجاء في التفاصيل أن أحدهما، يبلغ 20 عامًا من العمر، قد أُصيب بجراح خطيرة، فيما تعرّض آخر يبلغ من العمر 30 عامًا إلى إصابة متوسطة.