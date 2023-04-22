كيف جاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات بالأسواق اليوم السبت 22-4-2023 ؟

شهدت أسعار صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية المتداولة في فلسطين، اليوم السبت 22-4-2023، استقراراً على أسعارها في الأسواق.

ونظراً لاستحواذ الدولار والعملات على اهتمام شريحة كبيرة من الناس؛ نحرص بشكل دائم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التغييرات والتحديثات التي تطرأ على أسعار الدولار والعملات تبعاً للتغييرات في الأسواق العالمية.

وجاءت أسعار الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم السبت 22-4-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3:66

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5:16

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4:02

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0:12