سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم السبت 22-4-2023 ، وعلى محركات البحث الالكترونية التي يطلب من خلالها المواطنون والمهتمون والتجار وغيرهم من التعرف مباشرة على أسعار الذهب الجديدة في التعاملات الفورية بالأسواق وهذا الامر استجاب له فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي نجيب فيها عن كامل التفاصيل لها وهي على النحو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 22-4-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 427,000، ومبيع: 432,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 436,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 427,000 ، مبيع: 432,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 436,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 431,000 ، مبيع: 434,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 438,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 433,000 ، مبيع: 435,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 439,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم السبت

سعر الذهب في سوريا عيار 21

ووصل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 474,286 وشراء 473,143 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 434,762 وشراء 433,714 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 415,000 وشراء 414,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 355,714 وشراء 354,857 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 276,667 وشراء 276,000 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 237,143 وشراء 236,571 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 14,750,286 وشراء 14,714,743 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,320,000 وشراء 3,312,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 474,285,714 وشراء 473,142,857 ليرة .

وفي ختام المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية مساء اليوم السبت 22-4-2023 ، نود أن نشير إلى أن هذه الأسعار تختلف من محال لأخر اختلافًا نسبيًا .