هل يوجد قتلى لمواطنين أمريكيين في السودان.. البيت الأبيض ييجيب!

أكد البيت الأبيض الأمريكي، اليوم السبت، أنه لا يوجد معلومات عن مقتل مواطنين أمريكيين في السودان التي تشهد معارك داخلية في عموم البلاد.

وشدّدت وزارة الخارجية الأميركية، على السودانيين في البدء فوراً في مفاوضات لإنهاء الأزمة التي خلفت مئات الضحايا وآلاف الإصابات ووضعت البلاد على المحك.

ورحبت الخارجية، بالإعلان عن هدنة في السودان مدة 3 أيام.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان لها، "موافقة القوات المسلحة على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق ٢١ أبريل لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الانسانية".

من جهته، أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، حصيلة جديدة لأعداد القتلى والاصابات جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان.

وأوضحت الصحة العالمية، في تقرير لها، أن عدد القتلى قد بلغ 413 شخصا وإصابة 3551 جراء الاشتباكات.

و أفاد طبيب يعمل لحساب منظمة أطباء بلا حدود في مستشفى الجنوب في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بأنّ "غالبية المصابين هم من المدنيين الذين أصيبوا برصاصات طائشة والعديد منهم هم من الأطفال".

وأوضح الطبيب في تقديم شهادته: إن " المصابين لديهم كسور ناجمة عن الرصاص أو إصابات بطلقات نارية أو شظايا في سيقانهم أو بطونهم أو صدورهم، والكثير منهم بحاجة إلى نقل دم".