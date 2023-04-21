أبو شاهين: أعيادنا باتت ممزوجة بفرحة العزة والانتصارات ومس هيبة العدو

قام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ علي أبو شاهين، السبت، بزيارة لمخيمي برج البراجنة وشاتيلا في العاصمة اللبنانية بيروت صبيحة يوم العيد برفقة وفد من قيادة الحركة في لبنان.

وشملت الجولة أداء صلاة العيد في مسجد الفرقان ببرج البراجنة ولقاءات معايدة في مراكز الحركة. كما التقى وجهاء من مخيم شاتيلا وهنأهم بعيد الفطر؛ ثم كانت زيارة إلى مقبرة شهداء مخيم شاتيلا وضريح الشهيد القائد علي أبو طوق وتمت قراءة الفاتحة عن ارواح الشهداء. والقى ابو شاهين كلمة اكد خلالها على الوفاء لأرواح ٱلاف الشهداء الذين قدمهم شعبنا ولايزال منذ اكثر من سبعين عاما وان هذه التضحيات والمعاناة والم اللجوء وطريق المقاومة اثمرت انتصارات وحافظت على القضية الفلسطينية وعلى الحقوق الفلسطينية واننا على عهد هؤلاء الشهداء حتى التحرير والعودة مهما بلغت الصعاب.

واختتم أبو شاهين زيارته بلقاء مع شباب التعبئة في مخيم شاتيلا حيث أكد في كلمة وجهها للشباب على أهمية دورهم في خدمة شعبنا الفلسطيني في المخيمات.

وشدد على ضرورة الصبر والثقة بالله بأن التحرير والعودة باتا قريبين بإذن الله خصوصا أنه في الآونة الأخيرة انتقلنا من مرحلة تفوق واقتدار العدو وعجز الأمة عن الفعل والدفاع عن نفسها الى ان اصبحنا نشهد شدة بأس المقاومة وقوة ردعها مقابل انكفاء العدو وجيشه في كل الساحات.

وأضاف أبو شاهين: أن هذا المنحنى سيواصل انحرافه لمصلحة شعبنا ومقاومته وسننتقل في المراحل القادمة من مرحلة المس بهيبة العدو الى التغلب عليه لنحتفل بأعيادنا القادمة في القدس بإذن الله؛ وهذا يتطلب مزيدا من الصبر والتمسك بالمقاومة وما النصر إلا صبر ساعة.

كما وشدد ابو شاهين على ضرورة شحذ الشباب لهممهم و أن يقتدوا بالشهداء ومنهم الشهيد محمد عبد الوهاب الذي خرج من أزقة مخيم شاتيلا لتنفيذ عملية في داخل فلسطين المحتلة.









