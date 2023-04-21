الاحتلال يصادر نصف مليون شيكل لـ"حماس"

صادرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عشرات الحسابات الرقمية تعمل لصالح حركة حماس في قطاع غزة، وفق زعم وسائل إعلام عبرية.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن ما يسمى مكتب "مكافحة الإرهاب" للشؤون الاقتصادية في مكتب وزير الحرب، يؤاف غالانت، صادر أموالًا تصل بأكثر من نصف مليون شيكل من العملات الرقمية لصاح الحركة، منها: مكتب دبي للصرافة، وشركة التضامن، وشركة الوفاق.

وأشار الموقع، إلى أن تلك الشركات تقوم بغسيل الأموال وتحويلها لصالح "حماس"، مضيفًا أن تلك الأموال تم تحويلها إلى الخزينة "الإسرائيلية" بعد الاستيلاء عليها.

وتابع: إنه "على الرغم من أن هذا ليس مبلغًا كبيرًا، إلا أنه يشير لتوسيع الحرب الاقتصادية على مؤسسات الصرافة بما في ذلك في دول متفرقة لها علاقات بصرافين مرتبطين بحرك حماس في غزة".