وزير أوقاف الأردن يؤكد ضرورة استذكار أهل بيت المقدس وعدم نسيان المسجد الأقصى

أكد وزير الأوقاف الأردني، محمد الخلايلة، اليوم السبت، على ضرورة استذكار أهل بيت المقدس وعدم نسيان المسجد الأقصى والدعاء بثبات المقدسيين.

وقال الخلايلة، خلال إلقاء خطبة له بعيد الفطر، في مصلى داخل مدينة "الحسين للشباب"، وسط العاصمة عمان: "نستذكر في هذا اليوم أهلنا في بيت المقدس وهم يرابطون نيابة عن الأمة انتصاراً للمسجد الأقصى المبارك الذي بارك الله (..)".

وأضافت وزير الأوقاف: " لا ننسى أقصانا في يوم عيدنا المبارك والدعاء لإخواننا المقدسيين هناك بأن يثبتهم الله تعالى وينصرهم نصراً مؤزراً".

وشهد المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان المبارك، توتر متصاعد، نجم عنه اعتداءات من قوات الاحتلال الاسرائيلي وشبان فلسطينيين، واقتحامات متكررة لمجموعات من المستوطنين بدعم وتحريض من حكومة بنيامين نتنياهو لباحات الأقصى.