حصيلة جديدة لأعداد القتلى والاصابات جراء اندلاع اشتباكات في السودان

أعلن منظمة الصحة العالمية، السبت، حصيلة جديدة لأعداد القتلى والاصابات جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان.

وأوضحت الصحة العالمية، أن عدد القتلى قد بلغ 413 شخصا وإصابة 3551 جراء الاشتباكات.

من جهته، أفاد طبيب يعمل لحساب منظمة أطباء بلا حدود في مستشفى الجنوب في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بأنّ "غالبية المصابين هم من المدنيين الذين أصيبوا برصاصات طائشة والعديد منهم هم من الأطفال".

وأوضح الطبيب في تقديم شهادته: إن " المصابين لديهم كسور ناجمة عن الرصاص أو إصابات بطلقات نارية أو شظايا في سيقانهم أو بطونهم أو صدورهم، والكثير منهم بحاجة إلى نقل دم".

يشار إلى أن الجيش السوداني، وافق اليوم، على هدنة لـ 3 أيام تبدأ اليوم الجمعة ويعرب عن أمله أن يلتزم "قوات الدعم السريع" الذي يصفهم بـ"المتمردين" بمتطلباتها ووقف أي تحركات عسكرية.