ما حكم صيام أيام الستة البيض شوال 2023 – 1444 – فضل صيام الستة البيض من شوال ، ونشر فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التي جاءت بعد أن رأينا كم هائل من عمليات البحث الكبيرة على موقع جوجل الشهير يطلب فيها الجمهور العربي والمسلم منها التعرف على الإجابات بجميع حذافيرها ، ويرجى من جميع الوافدين في هذه المقالة من المواصلة في قراءة جميع السطور التي عدناها لكم في اسفل هذه المقدمة وهي على النحو التالي :

موعد صيام الستة البيض من شوال 2023 – 1444

وفي هذه السطور وضعنا لكم الإجابة عن تساؤل الجمهور حول موعد صيام الستة البيض من شوال 2023 حيث تتكون أيام الستة البيض التالي.

أولا: اليوم الأول من شوال

ثانيا: اليوم الثاني من شوال

ثالثا: اليوم الثالث من شوال

رابعا: الاثنين من الأسبوع الثاني من شوال

خامسا: الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شوال

سادسا: الأربعاء من الأسبوع الثاني من شوال.

فضل صيام الستة البيض

حكم صيام الستة البيض

وفي هذه السطور وضعنا لكم إجابة ما حكم صيام الستة البيض 2023 ، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة إلى استحباب صيام الأيام البيض ، فيما يلي دعاء .

ما اجر صيام الستة البيض

دعاء الستة البيض مكتوب

وضمن المعلومات التي حرصنا فيها على موعد وفضل أيام الستة البيض 2023 ، وفيما يلي دعاء يمكن ترتيلها في هذه الأيام المباركة وهي التالي :

أولا: في الدعاء الستة البيض مكتوب ، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أنت تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والأنس يموتون.

ثانيا: في الدعاء الثاني الستة البيض مكتوب اللهم أرزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، وأجعل لي نصيبًا من كل خير تنزل فيه بجودك يا اجود الأجودين.

ثالثا: في الدعاء الثالث الستة البيض مكتوب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

رابعا: في الدعاء الرابع الستة البيض مكتوب اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح ما حكم صيام الستة البيض من شوال 2023 – 1444 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .