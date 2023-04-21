القيادي عليان يهاتف كوكبة من عوائل الشهداء بالضفة الغربية

أجرى الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى مساء اليوم، العديد من الاتصالات الهاتفية مع كوكبة من عوائل شهداء الضفة الغربية المحتلة الذين استشهدوا خلال العامين الماضيين، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وخلال الاتصالات الهاتفية مع ذوي الشهداء والأسرى نقل عليان تهاني الأخ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد المجاهد/ أبو طارق النخالة، وإخوانه في قيادة وكوادر الحركة، لعوائل الشهداء بالضفة الغربية.

وشملت الاتصالات الهاتفية التي أجراها عليان عددًا من عوائل شهداء كتيبتي جنين ونابلس، الذين ارتقوا إلى علياء المجد والخلود خلال العامين الماضيين، مؤكدًا على الدور المميز والبصمة التي تركها الشهداء في مواجهة العدو الصهيوني.

وأكد عليان خلال اتصالاته الهاتفية مع ذوي شهداء الضفة أن ما سطره أبنائهم الشهداء في جهادهم ضد المحتل، سيسطر بأحرف من نور في تاريخ جهاد شعبنا الفلسطيني.

وتمنى عليان لعوائل الشهداء خلال الاتصالات الهاتفية تمام السداد والتوفيق في الأمور كلها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد أبنائهم الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يتقبلهم في عليين، وأن يجعلهم شفعاء لذويهم.