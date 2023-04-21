موعد وفضل صيام الستة البيض من شوال 2023 – 1444 - ما الحكم

موعد وفضل صيام الستة البيض من شوال 2023 – 1444 ، وبعد الانتهاء من صيام تسعة وعشرين يوما في شهر رمضان المبارك والدخول في أيام عيد الفطر سجل محرك جوجل الشهير في هذه الأوقات ارتفاع ملحوظ في عمليات البحث الالكترونية وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في اعداد هذه المقالة التي نجيب فيها عن معظم الإجابات عن هذا الموضوع .

وقمنا على وجه السرعة في تقديم الإجابة عن موعد وفضل صيام الستة البيض من شوال 2023 حتى يتمكن الجميع بعد قراءة هذه السطور جميعا من التعرف على جميع الاستفسارات وكل ما عليكم بعد هذه المقدمة في المواصلة بالقراءة حتى النهاية .

موعد صيام الستة البيض من شوال 2023 – 1444

وفي هذه السطور وضعنا لكم الإجابة عن تساؤل الجمهور حول موعد صيام الستة البيض من شوال 2023 حيث تتكون أيام الستة البيض التالي.

أولا: اليوم الأول من شوال

ثانيا: اليوم الثاني من شوال

ثالثا: اليوم الثالث من شوال

رابعا: الاثنين من الأسبوع الثاني من شوال

خامسا: الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شوال

سادسا: الأربعاء من الأسبوع الثاني من شوال.

فضل صيام الستة البيض

حكم صيام الستة البيض

وفي هذه السطور وضعنا لكم إجابة ما حكم صيام الستة البيض 2023 ، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة إلى استحباب صيام الأيام البيض ، فيما يلي دعاء .

ما اجر صيام الستة البيض

دعاء الستة البيض مكتوب

وضمن المعلومات التي حرصنا فيها على موعد وفضل أيام الستة البيض 2023 ، وفيما يلي دعاء يمكن ترتيلها في هذه الأيام المباركة وهي التالي :

أولا: في الدعاء الستة البيض مكتوب ، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أنت تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والأنس يموتون.

ثانيا: في الدعاء الثاني الستة البيض مكتوب اللهم أرزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، وأجعل لي نصيبًا من كل خير تنزل فيه بجودك يا اجود الأجودين.

ثالثا: في الدعاء الثالث الستة البيض مكتوب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

رابعا: في الدعاء الرابع الستة البيض مكتوب اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح موعد وفضل صيام الستة البيض من شوال 2023 – 1444 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .