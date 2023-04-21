الاحتلال يأمر بهدم منزلين في رام الله ونابلس

أصدرت سُلطة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أمرًا بهدم منزلين فلسطينيين في رام الله ونابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بأن سُلطة الاحتلال أمرت بهدم منزل منفذ عملية إطلاق النار في شارع "ديزنغوف" بـ"تل أبيب" الشهيد معتز الخواجا في رام الله، وأيضًا منزل منفذ عملية "شافي شمرون" الأسير أسامة الطويل في نابلس.

ونفذ الشهيد الطويل، عمليته الفدائية في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، أدت لمقتل جندي (إسرائيلي) برتبة رقيب، فيما الخواجا، نفذها في 9 آذار / مارس 2023، وأسفرت عن مقتل مستوطن وأصيب أخرون.

وتنهج الحكومة في (تل ابيب) سياسة العقاب الجماعي التي يرفضها القانون الدولي ضد أهالي الشهداء في الضفة والقدس المحتلين، حيث تنفذ عمليات هدم لمنازلهم واعتقال أفراد عائلاتهم.