القيادي المدلل يدعو لدعم وإسناد الأسير المضرب خضر عدنان

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أحمد المدلل، إلى دعم وإسناد الأسرى في سجون الاحتلال، وخصوصاً الشيخ خضر عدنان، الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 76 يوماً، والمفكر وليد دقة، الذي يتعرض للقتل من خلال جريمة الإهمال الطبي التي يمارسها العدو ضده.

جاء ذلك في خطبة صلاة عيد الفطر السعد، اليوم، التي أقيمت ببلدة بني سهيلا، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما دعا المدلل أمام حشد جماهيري بالآلاف من الرجال والنساء، إلى ضرورة المداومة على الطاعات كما في رمضان، والتحلي بكل الصفات الحميدة التى غرسها فينا الشهر الفضيل من الصبر وقوة الإرادة وتهذيب السلوكيات والمعاملات والارتقاء بأخلاقنا.

وتحدث عن غرس قيم المحبة والتآلف والتعاضد وتكريس الوحدة الركن الأساسي في مشروعنا الوطني، موضحاً أن الوحدة تحفظ لنا حقوقنا وثوابتنا، وتدعم صمود شعبنا في مواجهة جرائم الاحتلال، كما أنها تحفظ لنا حقنا في مقاومة الاحتلال.

وأبرق المدلل بالتحية إلى مقاومي (كتيبة جنين) وكل كتائب سرايا القدس، و(كتيبة عرين الأسود)، وكتائب شهداء الأقصى وكل مقاومي شعبنا في الضفة والقدس، وإلى الشباب الثائر والأسود المنفردة.

وتضرع المدلل بالدعاء للمرابطين والمرابطات والمجاهدين والمقاومين في كل ساحات المواجهة مع الاحتلال، أن يثبتهم الله ويربط على قلوبهم وينصرهم على العدو حتى تحرير فلسطين كل فلسطين.