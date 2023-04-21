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الاحتلال يغلق حاجز حوارة في نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:53 م
21 ابريل 2023
الاحتلال يغلق حاجز حوارة في نابلس
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