الاحتلال يغلق حاجز حوارة في نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:53 م
21 ابريل 2023
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الاحتلال يغلق حاجز حوارة في نابلس

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