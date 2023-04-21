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بالفيديو
مشهد جوي خلاب لصلاة عيد الفطر في مدينة غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:17 م
21 ابريل 2023
مشهد جوي لصلاة عيد الفطر في مدينة غزة
تصوير: شادي الطباطيبي
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