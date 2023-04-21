أول يوم عيد الفطر: الشيخ خضر عدنان يواصل معركته رغم خطورة وضعه الصحي

يواصل الشيخ القيادي الأسير خضر عدنان، اليوم الجمعة 21/4/2023، أول يوم عيد الفطر المبارك، إضرابه عن الطعام لليوم 77 على التوالي، وسط تدهور وضعه الصحي بشكل خطير.

وشرعت عائلة الأسير الشيخ عدنان، في اعتصام مفتوح أمس الخميس، على دوار المنارة وسط رام الله.

يشار إلى أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال ثلاثة عشر اعتقالًا أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في أربع إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.