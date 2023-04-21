بالصور جانب من صلاة الجمعة في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى.

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جانب من صلاة الجمعة في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى.
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:26 م
21 ابريل 2023
جانب من صلاة الجمعة في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى.
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