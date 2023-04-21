بالصور أجواء البهجة بعيد الفطر في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:18 ص
21 ابريل 2023
أجواء البهجة بعيد الفطر في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة
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 صور| أجواء البهجة بعيد الفطر في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة

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