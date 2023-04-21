تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الثلاثاء
14° - 12°
الثلاثاء
14° - 13°
الأربعاء
17° - 17°
الخميس
19° - 19°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.67
يورو
3.93
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.17
جنيه إسترليني
4.5
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالصور
أجواء البهجة بعيد الفطر في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:18 ص
21 ابريل 2023
صور| أجواء البهجة بعيد الفطر في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة
متعلقات
بالصور :الآلاف يصلون الفجر في المسجد الأقصى رغم تضييقات الاحتلال
09:29 ص
بالصور
أوقاف القدس: ربع مليون مصلٍ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى
01:40 م
"علماء الأمة" يدعون للمشاركة بـ"يوم الغضب" من أجل المسجد الأقصى
05:17 م
عطايا: لولا التطبيع والتواطؤ العربي لما تجرأ الاحتلال ومستوطنوه على اقتحام المسجد الأقصى
11:06 ص
عاجل