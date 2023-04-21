أول يوم عيد الفطر: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة 21/4/2023 أول أيام عيد الفطر، حملة دهم واقتحام لمدن وقرى الضفة المحتلة واعتقلت عدداً من الشبان.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت من بلدة بيت أمر شمال الخليل، محمد العلامي، وفراس عرار، وبلال عوض.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة ما أدى لإصابة العديد من المواطنين بالاختناق.

فيما اعتقل الشاب محمد عبد الكريم محمد بشارات من سكان طمون، أثناء مروره عبر حاجز حوارة جنوب نابلس.

كما اعتقل المحرر المقدسي قصي داري من منزله في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

واعتقل عبد الرحمن البشيتي في القدس المحتلة، بعد مداهمة منزله.