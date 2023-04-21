الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الفطر في العراء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:21 ص
21 ابريل 2023
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الفطر في العراء
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

WhatsApp Image 2023-04-21 at 5.58.01 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-04-21 at 5.58.01 AM (1).jpeg
WhatsApp Image 2023-04-21 at 5.58.01 AM (2).jpeg
WhatsApp Image 2023-04-21 at 5.58.02 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-04-21 at 5.58.03 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-04-21 at 5.58.03 AM (1).jpeg
WhatsApp Image 2023-04-21 at 5.58.03 AM (2).jpeg
WhatsApp Image 2023-04-21 at 5.58.04 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-04-21 at 5.58.04 AM (1).jpeg
WhatsApp Image 2023-04-21 at 5.58.05 AM.jpeg
WhatsApp Image 2023-04-21 at 5.58.04 AM (2).jpeg
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات