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تفاصيل الخبر
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الفطر في العراء
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:21 ص
21 ابريل 2023
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