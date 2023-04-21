الجهاد تهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:05 ص
21 ابريل 2023
الجهاد الإسلامي
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هنأ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الخميس، الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك 2023.

إليك نص بيان حركة الجهاد الاسلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هو خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ﴾

تهنئة ومباركة بعيد الفطر المبارك

بعزة المؤمنين وثبات المجاهدين ، تهنئ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، أبناء شعبنا وأمتنا بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي جاء بعد تمام شهر رمضان المبارك ، نسأل الله تعالى أن يتقبل من الصائمين صيامهم ومن المعتكفين والمصلين والقائمين طاعاتهم وصلواتهم وأذكارهم وأن يستجيب دعاءهم، ويرفع درجاتهم .

وبهذه المناسبة نتقدم بالتهنئة للإخوة المجاهدين في سرايا القدس وكل أذرع وكتائب ومجموعات المقاومة ، سائلين الله تعالى أن يسدد ضرباتهم ويتقبل جهادهم ويرحم شهداءهم، ويعافي جرحاهم .

كما نتوجه بالتهنئة لعوائل الشهداء ، وللأسرى والأسيرات ولعائلاتهم ، وللجرحى الأبطال . والتهنئة للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك .

ونتضرع لله تعالى أن ينصرنا على أعدائنا ويشتت شملهم ، وأن يوفق المجاهدين ويوحد صفوفهم ويثبت أقدامهم.

كما نوجه التحية للأخوة الأسرى والأسيرات وفي مقدمتهم الأخ المجاهد خضر عدنان الذي يواصل اضرابه وتحديه للاحتلال .

تقبل الله منكم جميعاً ، وجعلكم من الفائزين برضوانه ، وثبتكم على طريق الجهاد والحق .

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