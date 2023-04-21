الجهاد تهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

هنأ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الخميس، الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك 2023.

إليك نص بيان حركة الجهاد الاسلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هو خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ﴾

تهنئة ومباركة بعيد الفطر المبارك

بعزة المؤمنين وثبات المجاهدين ، تهنئ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، أبناء شعبنا وأمتنا بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي جاء بعد تمام شهر رمضان المبارك ، نسأل الله تعالى أن يتقبل من الصائمين صيامهم ومن المعتكفين والمصلين والقائمين طاعاتهم وصلواتهم وأذكارهم وأن يستجيب دعاءهم، ويرفع درجاتهم .

وبهذه المناسبة نتقدم بالتهنئة للإخوة المجاهدين في سرايا القدس وكل أذرع وكتائب ومجموعات المقاومة ، سائلين الله تعالى أن يسدد ضرباتهم ويتقبل جهادهم ويرحم شهداءهم، ويعافي جرحاهم .

كما نتوجه بالتهنئة لعوائل الشهداء ، وللأسرى والأسيرات ولعائلاتهم ، وللجرحى الأبطال . والتهنئة للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك .

ونتضرع لله تعالى أن ينصرنا على أعدائنا ويشتت شملهم ، وأن يوفق المجاهدين ويوحد صفوفهم ويثبت أقدامهم.

كما نوجه التحية للأخوة الأسرى والأسيرات وفي مقدمتهم الأخ المجاهد خضر عدنان الذي يواصل اضرابه وتحديه للاحتلال .

تقبل الله منكم جميعاً ، وجعلكم من الفائزين برضوانه ، وثبتكم على طريق الجهاد والحق .