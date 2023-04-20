البرلمان العربي يدعو لبلورة خطط استراتيجية للارتقاء بالخطاب الإعلامي العربي في مواجهة التحديات الراهنة

أكد البرلمان العربي، أهمية تعزيز التعاون الإعلامى العربي وتطوير آلياته من خلال الدفع بمسيرة التطوير الإعلامي وإطلاق المبادرات والمشروعات الداعمة للإعلام لتمكينه من القيام برسالته في خدمة الإنسان العربي ومواجهة التحديات الراهنة .

جاء ذلك في بيان صادر عن البرلمان العربي بمناسبة يوم الإعلام العربي والذي يصادف 21 أبريل من كل عام تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب.



وشدد البرلمان العربي على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام العربي، في توعية الرأي العام العربي بالحقائق ومواجهة الشائعات المغرضة التي تهدم المجتمعات، إلى جانب أهمية دور الإعلام في معالجة القضايا الاجتماعية، كالحد من العنف أو القضاء على أشكال التمييز ومكافحة خطاب الكراهية وتصحيح صورة المجتمع العربي أمام الغرب، وكذلك الدور الذي يمكن أن يلعبه لدعم مسيرة التنمية في الدول العربية .

كما أكد البرلمان العربي على أهمية التعاون بين الدول العربية على المستوى الإعلامي للتصدي لظاهرة الإرهاب ومكافحة الإسلاموفوبيا وكذلك تطوير الآليات اللازمة لمناهضة التضليل الإعلامي وبلورة خطط استراتيجية للارتقاء بالخطاب الإعلامي العربي .