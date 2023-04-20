القبض على مواطنة سرقت 120 ألف شيقل من منزل في الخليل

أعلنت الشرطة الفلسطينية في الخليل، اليوم الخميس20/4/2023م، القبض على سيدة لضلوعها بإرتكاب جريمة سرقة من داخل منزل في مدينة الخليل .

وقال الناطق الإعلامي بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات:" إن مواطناً تقدم بشكوى لدى مركز شرطة المدينة تتعلق بقيام شخص بالدخول لمنزله وسرقة مبلغ كبير من المال، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة .

وأضاف ارزيقات:" قد تم الاشتباه بالخادمة التي تعمل بداخل المنزل، حيث قامت الشرطة بتفتيش الحقيبة التي بحوزتها والعثور بداخلها على المبلغ المسروق والذي كان عبارة عن 90 ألف شيقل و6 آلاف دينار أردني".

وأكد ارزيقات التحفظ على المشتبه فيها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها حسب الأصول.