هنري: مانشستر سيتي سيعبر إلى نهائي أبطال أوروبا

كشف الأسطورة الفرنسية، تييري هنري، نجم آرسنال وبرشلونة السابق، عن توقعاته لمواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال هنري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "أونزي مونديال" الفرنسية: "أراهن ضد ريال مدريد، وسأكون مع مانشستر سيتي، حيث سيعبرون إلى المباراة النهائية".



وتأهلت فرق ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان وإنتر، لنصف النهائي، عقب تغلبها بالترتيب على تشيلسي وبايرن ميونخ ونابولي وبنفيكا في ربع النهائي.

وستقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم 9 مايو/أيار المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بينما سيلعب لقاء الإياب على ملعب الاتحاد يوم 17 من ذات الشهر.



يذكر أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا ستقام يوم السبت 10 يونيو/حزيران المقبل على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول.