القائد النخالة يهنئ جماهير شعبنا والمرابطين في باحات الأقصى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أبرق الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، اليوم الخميس20/4/2023م ، بالتهنئة الحارة لجماهير شعبنا الفلسطيني الصامد البطل وخاصة عوائل الشهداء والأسرى والجرحى والمرابطين في باحات المسجد الأقصى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال القائد في برقية التهنئة التي وصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" جماهير شعبنا الصامد البطل، عوائل الشهداء والأسرى والجرحى الأبطال، أسرانا داخل سجون الاحتلال، سرايانا وكتائبنا المظفرة، أهلنا المرابطين في باحات الأقصى ، نبرق لكم بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأضاف :" ندعو الله أن يعيده علينا وقد تحررت أرضنا ومقدساتنا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، أخوكم زياد النخالة أبو طارق".



