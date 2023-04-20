كيف سيكون طقس فلسطين في أول أيام عيد الفطر السعيد ؟

بين الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الخميس 20/4/2023م، طبيعة الحالة الجوية الفلسطينية المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال العلامي عبر صفحته في "الفيس بوك":" سواء كان العيد غدًا أم لا؛ يمكن القول إن رمضان انتهى بأجواء بعيدة عن الحر، ومائلة للبرودة، وهذا أبرد رمضان منذ سنوات طويلة جدًا من حيث عدد الأيام التي امتازت بأجواء أقرب للشتوية مُقارنة بعدد قليل من الأيام الحارة، كتمهيد طبيعي لحوالي 20 سنة رمضانية قادمة، سنعيشها بأجواء الشتاء والمطر والبرودة"

وأضاف:" لكن رمضان يأبى أن يُفارقنا إلا كما بدأ لطيفاً ، بانخفاض كبير على الحرارة واجواء ربيعية منعشة نهاراً ، باردة ليلاً حتى بداية العيد (أيام الخميس والجمعة والسبت".

يشار إلى أن الجمعية الفلكية الفلسطينية، أعلنت اليوم هو المتمم لرمضان وغداً غرة شوال وأول أيام عيد الفطر، بعد حدوث الاقتران المركزي صباح الخميس وهي المرحلة السابقة لولادة الهلال.